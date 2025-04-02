В Москве студент погиб от истощения, соблюдая пост Рамадан
Mash: студент МФТИ из Мали скончался во время поста Рамадан в Москве
Фото: [Медиасток.рф]
В Москве студент МФТИ, приехавший из Мали, скончался от истощения в период соблюдения поста Рамадан. 24-летний Мунтага почувствовал себя плохо в общежитии университета, расположенном на Керченской улице. Спасти его не удалось, он умер в карете скорой помощи, сообщил телеграм-канал Mash.
Как рассказали проживающие рядом, молодой человек исповедовал ислам и соблюдал строгий пост в месяц Рамадан. Вследствие этого он практически не принимал пищу и выглядел крайне изможденным.
31 марта он потерял сознание, и врачи констатировали смерть. Окончательную причину смерти определит медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось, что анализы на кокаин и фенциклидин исключат в медосмотрах школьников и студентов.