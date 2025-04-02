В Москве студент погиб от истощения, соблюдая пост Рамадан

В Москве студент МФТИ, приехавший из Мали, скончался от истощения в период соблюдения поста Рамадан. 24-летний Мунтага почувствовал себя плохо в общежитии университета, расположенном на Керченской улице. Спасти его не удалось, он умер в карете скорой помощи, сообщил телеграм-канал Mash.

Как рассказали проживающие рядом, молодой человек исповедовал ислам и соблюдал строгий пост в месяц Рамадан. Вследствие этого он практически не принимал пищу и выглядел крайне изможденным.

31 марта он потерял сознание, и врачи констатировали смерть. Окончательную причину смерти определит медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что анализы на кокаин и фенциклидин исключат в медосмотрах школьников и студентов.