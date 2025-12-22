В Москве Tesla и еще две машины размотало по цепочке в ходе жесткого ДТП

На северо-востоке Москвы, в районе Отрадное, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в том числе электрокара Tesla. Об этом стало известно каналу «Осторожно, Москва».

Инцидент мог развиваться по классическому сценарию «цепной реакции». По словам очевидцев, женщина, управлявшая внедорожником Haval, совершила выезд на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем такси. От мощного удара таксист не справился с управлением, и его машину выбросило на соседнюю полосу, где он врезался в двигавшийся по своему ряду электрокар Tesla.

На место происшествия прибыли экипажи скорой медицинской помощи и сотрудники ГИБДД. Предварительно известно, что в результате аварии пострадал как минимум один человек. Его состояние и точное количество пострадавших уточняются.

Последствия ДТП запечатлели очевидцы — на кадрах видно, что машины получили значительные повреждения, их части разбросало по дороге.

Ранее сообщалось, что в Волгограде легковушка столкнулась с микроавтобусом: семеро госпитализированы.