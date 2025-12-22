Жесткое ДТП в Волгограде: семеро в больнице после удара в «газель»

Утром в воскресенье, 22 декабря, на улицах Волгограда произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали семь человек.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, авария случилась в ранние часы. Запись с камер видеонаблюдения, обнародованная правоохранителями, зафиксировала момент столкновения: легковой автомобиль на полном ходу врезался в микроавтобус марки «Газель», который в тот момент выполнял маневр. От сильнейшего удара легковушку резко развернуло на проезжей части.

Вследствие ДТП медицинская помощь потребовалась всем участникам аварии. Четверо пострадавших — пассажиры микроавтобуса. Еще трое — водитель и два пассажира легкового автомобиля. Все семеро в оперативном порядке были доставлены каретами скорой помощи в медицинские учреждения Волгограда для обследования и лечения. Обстоятельства и причины случившегося в настоящее время устанавливаются сотрудниками полиции.

