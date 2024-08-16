В Москве у Космодамианской набережной обнаружили труп мужчины

Страшная находка в Москве-реке была сделана в районе «Дома музыки». Сейчас найденным телом занимаются спасатели, они пытаются извлечь его из воды. Личность погибшего пока не установлена, так же как и причина его смерти.

Ранее сообщалось, что тело школьницы из Подмосковья нашли только через три дня после случившейся трагедии. Его обнаружили уже в Тульской области. Москвичка отдыхала в Серпухове вместе с мамой и нырнула с сапборда во время прогулки по Оке. Она отстегнула страховочный трос, и это привело к гибели.