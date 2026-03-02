В Москве у подъезда многоэтажки провалилась плитка

В Москве на Алтуфьевском шоссе произошел неприятный инцидент: прямо у входа в подъезд многоэтажного дома провалилась плитка. Об этом со ссылкой на телеграм-канал «Москвач» сообщила «Лента.ру».

На кадрах, разлетевшихся по соцсетями, видно, что перед дверью образовалась глубокая дыра. Жильцы теперь вынуждены обходить опасный участок по краю, рискуя оступиться и упасть. Судя по фотографиям, никто не оградил небезопасную локацию.

Это не единственный случай, когда россияне сталкиваются с проблемами ветхого жилья. В Ярославской области женщина 14 лет прожила в аварийном доме, где пол буквально проваливался под ногами. Все эти годы она ждала от властей переселения, но новое жилье так и не получила.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на идущего по улице мужчину упала ледяная глыба.