В Москве усилили охрану у посольства Израиля

Охрана вокруг израильского посольства в Москве была усилена в связи с обострением ситуации в секторе Газа, где произошел мощный ракетный удар по больнице, что привело к большому количеству жертв.

По данным корреспондента ТАСС, рядом с дипломатическим представительством Израиля дежурят несколько полицейских автомобилей, но обстановка в целом остается спокойной.

В рамках проявления солидарности с жертвами палестино-израильского конфликта, множество людей пришли к зданию посольства, и возложили цветы в память о погибших. Флаг Израиля над зданием посольства был приспущен, что традиционно используется в знак траура и уважения к жертвам.

Израиль и Газа столкнулись с нарастающей волной насилия и конфронтации, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения в Палестине. Согласно информации, несколько тысяч человек погибли в результате ракетных атак и других насильственных действий. Российские власти наблюдают за развитием ситуации и призывает к прекращению насилия и началу переговоров для поиска мирного решения конфликта.