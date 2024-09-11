В Москве в люк с кипятком упали двое рабочих

В Москве на территории детского сада в люк с кипятком упали двое рабочих. Об этом сообщили в МЧС.

Один из рабочих скончался, а второй сумел выбраться сам. Сейчас рядом копают котлован, чтобы извлечь тело погибшего.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и начали спасательные работы.

К сожалению, один из пострадавших не смог выжить в столь экстремальных условиях и скончался на месте происшествия от полученных ожогов. Второй рабочий, несмотря на тяжелые травмы и болевой шок, сумел самостоятельно выбраться из люка и добраться до безопасного места, где ему была оказана первая помощь.

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