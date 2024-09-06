В Москве внедорожник влетел в подземный пешеходный переход

В центре Москвы внедорожник въехал в подземный пешеходный переход и перевернулся, при этом никто не пострадал, сообщило РИА Новости.

«Внедорожник вылетел с проезжей части в подземный пешеходный переход в Пресненском районе Москвы и перевернулся. Устанавливается личность водителя. Предварительно, никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел днем, и спустя пару часов автомобиль был эвакуирован.

Территория подземного перехода была оцеплена на время проведения следственных мероприятий и эвакуации транспортного средства.

Многие пешеходы, находившиеся в этот момент рядом, успели вовремя отскочить, что позволило избежать трагедии.

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