В Москве во дворе жилого дома взорвалась иномарка

В Москве утром 22 декабря произошел взрыв во дворе жилого дома, передает телеграм-канал «112». Инцидент произошел на юге столицы, на ул. Ясеневой в районе Орехово-Борисово.

По предварительным данным, взорвался автомобиль марки «Киа». Машина находилась на парковке. Взрыв произошел в момент, когда водитель начинал выезд. От мощного хлопка автомобиль оказался поврежден и остался стоять посреди двора.

В результате происшествия пострадал один человек — водитель транспортного средства. Мужчина оказался заблокирован в поврежденном салоне.

Спасатели, прибывшие на место, извлекли его из автомобиля. Пострадавший находится в тяжелом состоянии, но остается в сознании. Помимо полученных ранений, медики диагностировали у него контузию. Сообщается, что из-за этого он почти ничего не слышит.

Причина взрыва остается неизвестной. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб: полиция, следователи, спасатели и бригады скорой медицинской помощи.

