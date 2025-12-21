Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве рюкзака в Химках

Вскрылись новые шокирующие подробности о состоянии пострадавших в результате взрыва, произошедшего вечером 20 декабря в подмосковных Химках. По информации источников «Известий», люди находятся в тяжелом состоянии.

Выяснилось, что двое из раненых, 15-летний подросток и 51-летняя женщина, находятся в тяжелом состоянии в больнице. У юноши диагностированы осколочные ранения плечевой артерии и лица, а у случайно проходившей мимо женщины — минно-взрывная рана передней поверхности бедра. Ранее детский омбудсмен сообщала, что состояние мальчика стабилизировалось, но он продолжает оставаться в реанимационном отделении.

Напомним, что в результате инцидента один подросток получил травмы, несовместимые с жизнью. По основной следственной версии, в рюкзаке у одного из школьников в Химках произошла детонация регенеративного патрона РП-4 (или его модификации РП-4-01) — элемента комплекса изолирующего противогаза.

Как отмечают эксперты, подобные изделия среди некоторых подростков превращаются в опасное развлечение: в них добавляют горючие вещества в надежде получить «эффектный взрыв». Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, а в полиции предварительной причиной называют неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения.

