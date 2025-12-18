В Москве возбудили уголовное дело после смерти младенца при родах на дому

В Москве правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении женщины, занимавшейся незаконной медицинской деятельностью. Как сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета, 60-летняя жительница Москвы, не имея необходимого образования и навыков, предложила свои услуги по принятию родов на дому.

По версии следствия, 13 декабря подозреваемая прибыла в квартиру на улице Полины Осипенко, где на следующий день предприняла попытку принять роды в домашних условиях, используя для этого бассейн. Однако вскоре после появления на свет новорождённый скончался. Прибывшие врачи скорой медицинской помощи не смогли его реанимировать.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 235 «Незаконное осуществление медицинской деятельности» и п. «в» ч. 2 ст. 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Подозреваемой в ближайшее время планируется предъявить официальное обвинение.

