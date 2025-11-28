«Роды в туалете и пакет в мусоропроводе»: в Красноярске 16-летняя мать выкинула новорожденную дочь

В Красноярске завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летней девушки, обвиняемой в убийстве собственного новорожденного ребенка. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России (СКР) сообщил портал Newslab.ru.

Трагический инцидент произошел 12 февраля 2025 года в квартире на улице Львовской. По данным следствия, девушка почувствовала резкую боль в животе и уединилась в туалетной комнате. Там она родила девочку. Чтобы скрыть факт родов, подросток положила новорожденную в пакет и выбросила его в мусоропровод многоквартирного дома.

Родственники заметили состояние девочки и вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали подростка с предварительным диагнозом «выкидыш». В больнице девочка призналась, что выбросила свою дочь.

Расследование показало, что беременность наступила в 2024 году после связи с 18-летним молодым человеком. Школьница узнала о своем положении после ссоры с возлюбленным и решила сознательно скрыть беременность.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что ребенок появился на свет живым. Установлено, что младенец скончался от попадания в легкие околоплодных вод.

Следствие пришло к выводу, что мать погибшего ребенка страдает психическими расстройствами. В ближайшее время судьбу девушки определит суд.

Ранее сообщалось, что россиянка в наркотическом опьянении искалечила собственного ребенка ножом.