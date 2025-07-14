В Москве впервые применили желтую краску для разделительной разметки

В Москве впервые нанесли на дорогу желтую разделительную разметку. Об этом сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Новая разметка, нанесенная согласно обновленному ГОСТу, появилась на улице Чагинская в Юго-Восточном административном округе. Там регулярно происходят аварии из-за нарушений правил обгона. Этот эксперимент может изменить облик московских дорог, если докажет свою эффективность.

Яркий желтый цвет выбран не случайно — он намного контрастнее белого цвета, особенно в темное время суток. Также такая размета четче обозначает запрет выезда на встречную полосу и помогает водителям лучше ориентироваться на опасных участках.

Если пилотный проект на Чагинской улице позволит снизить аварийность, желтую разметку могут внедрить и на других проблемных участках Москвы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске движения по дороге от Новорижского шоссе в Павловской Слободе.