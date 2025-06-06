В Сети разлетелось видео мощного пожара в парке аттракционов в Анапе

Крупный пожар произошел в парке аттракционов «Джунгли-парк» в Анапе, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что огонь быстро распространился по территории парка. Местные жители также обратили внимание на мощный столб черного дыма, исходящий от популярного в городе места развлечения.

Что стало причиной пожара, неизвестно. На месте происшествия работают специалисты МЧС. Также проверку проведут сотрудники правоохранительных органов.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Людей эвакуировали.

По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, огонь охватил площадь 650 кв. м. К ликвидации привлечено порядка 50 человек и 17 единиц специальной техники. Специалистам ведомства уже удалось ликвидировать открытое горение.

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