В Москве введен карантин по бешенству: район Щукино стал очагом опасного заболевания

В столичном районе Щукино официально объявили карантин в связи с выявленной вспышкой бешенства. Опасное заболевание было диагностировано у домашнего животного, проживавшего в одной из квартир на улице Гамалеи.

Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, ограничительные мероприятия продлятся до 17 января 2026 года. Границы карантинной зоны охватывают территорию, ограниченную улицами Новощукинская, Маршала Новикова, Максимова, Рогова, Живописная, а также руслами Соболевского ручья и реки Москвы вплоть до Строгинского моста.

Введение карантина означает установление особого режима на указанной территории, направленного на предотвращение дальнейшего распространения вируса бешенства.

