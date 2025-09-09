В Москве взяли под арест бизнесмена Деревянко по делу о госизмене

Мещанский суд города Москвы поместил в следственный изолятор предпринимателя Сергея Деревянко, которого обвиняют в государственной измене. Об этом сообщил ТАСС.

Изданию удалось ознакомиться с судебной картотекой.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ИП Деревянко С. И. по ст. 275 УК РФ (госизмена). Решение вступило в силу», — указано в ней.

По имеющимся данным, индивидуальный предприниматель занимался фермерской деятельностью и оптовой торговлей, в том числе ювелирными изделиями. По статье о госизмене ему грозит длительный срок лишения свободы, вплоть до пожизненного.

Ранее сообщалось, что в Москве было арестовано за госизмену сразу два человека за неделю. Граждане России Куряев и Гранников были помещены под стражу, при этом в прессе также не сообщалось, в чем именно их обвиняют.