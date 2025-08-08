В Москве задержали девять вербовщиков трудовых мигрантов

В Москве сотрудники ФСБ совместно с коллегами из Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана и Следственного комитета России (СКР) провели спецоперацию по задержанию девяти иностранцев, подозреваемых в вербовке трудовых мигрантов в ряды запрещенной в РФ международной террористической организации. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным следствия, задержанные входили в законспирированную ячейку, координировавшуюся с идеологами международной террористической организации (МТО), находящимися в странах Европейского союза (ЕС). Вербовочная деятельность велась среди иностранных рабочих, приехавших в столицу на заработки.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли запрещенные пропагандистские материалы, электронные носители информации и средства связи, которые использовались для обработки потенциальных сторонников. На конспиративных встречах вербовщики обучали мигрантов радикальной доктрине создания всемирного халифата.

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу двух основных фигурантов по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации). По версии следствия, вербовочная кампания началась не позднее апреля 2025 года.

