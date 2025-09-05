В Москве задержали мужчину, напавшего на пассажира метро

В столичном метрополитене мужчина совершил нападение на другого пассажира прямо в вагоне поезда. Информацию об этом, подкрепленную видеозаписью с места происшествия, предоставили «Ленте.Ру» в пресс-службе московского управления МВД.

На видеозаписи видно, как пассажир, одетый в светлую куртку с цветочным принтом, стоит у дверей вагона. К нему внезапно подходит мужчина в синей футболке и агрессивно хватает его за шею. Завязывается потасовка, в ходе которой злоумышленник наносит потерпевшему удар ножом в руку. Находившиеся рядом пассажиры пытаются остановить драку и разнять дерущихся.

Сообщается, что инцидент имел место между станциями метро «Ленинский проспект» и «Шаболовская». Сотрудниками полиции оперативно задержан нападавший, которым оказался 37-летний уроженец Москвы, имеющий криминальное прошлое. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

