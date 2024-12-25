Московский школьник отдал мошеннику два сейфа с деньгами и драгоценностями

Как сообщает телеграм-канал «Сапа», старшекласснику позвонил неизвестный и представился сотрудником Росфинмониторинга. Он убедил школьника в том, что на его аккаунте на «Госуслугах» зафиксирована подозрительная активность, а значит, его персональные данные могут попасть к третьим лицам.

Юноша поверил собеседнику. После этого ему позвонил «сотрудник ФСБ». Тот спросил, есть ли в доме наличные деньги и, узнав, что в квартире есть сейф, в котором хранится крупная сумма денег, сказал подростку, что ее нужно «задекларировать».

Школьник передал прибывшему курьеру сейфы из дома.

В результате семья лишилась 4 млн рублей, $15 тыс., документов на недвижимость, люксовых часов и брендовых золотых украшений стоимостью 6-7 млн руб.

Злоумышленники находятся в розыске.

Ранее в ФСБ назвали ключевые слова телефонных мошенников.