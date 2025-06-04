В Москве задержали шесть подозреваемых в громком «похищении» Арега Щепихина

В связи с инцидентом, связанным с блогером Арегом Щепихиным, правоохранительными органами задержаны шесть человек. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Российской Федерации.

По данным ведомства, вечером 3 июня сотрудники полиции Москвы задержали шестерых граждан, причастных к инциденту на Ярославском вокзале, получившему широкую огласку в обществе.

Задержанные были доставлены в линейный отдел МВД России на станции Москва-Ярославская для проведения необходимых следственных действий. Впоследствии материалы проверки были переданы в следственные органы, как сообщает пресс-служба МВД России.

Как пишет телеграм-канал 112, Арег Щепихин был освобожден еще ночью. Впоследствии были опубликованы фотографии блогера после его освобождения.

Ранее министр ЧР по национальной политике Ахмед Дудаев заявил, что Арег Щепихин был задержан правоохранительными органами в сотрудничестве с соответствующими структурами Москвы.

Дудаев также раскритиковал «купленные телеграм-каналы», распространяющие заказные материалы, в которых Щепихин представлен как «жертва».