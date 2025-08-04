В Москве задержали толпу кубинцев, напавших на российских спасателей

В телеграм-канале «МК» сообщили , что на Дзержинском карьере в Москве произошел инцидент с участием группы кубинцев, насчитывающей около 40 человек. Они атаковали сотрудников спасательной службы, используя ножи.

Инцидент произошел вечером 3 августа. Отдыхавшая на пляже группа иностранцев привлекла внимание спасателей, когда одной из женщин стало плохо. Когда спасатели попытались оказать помощь кубинке, ее спутницы начали бросать в них стеклянные бутылки.

За этим последовала потасовка, в ходе которой кубинцы применили холодное оружие. Сообщается о пострадавших среди спасателей, один из которых был доставлен в больницу.

Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали несколько участников инцидента. Установлено, что задержанные кубинцы длительное время работали на Люберецком сельскохозяйственном рынке, где недавно начался снос значительного количества торговых точек, более 80 объектов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 11-летняя девочка напала на родных с ножом.