В Москве задержана банда подростков, промышлявшая уличными ограблениями

Столичные правоохранители пресекли деятельность преступной группы, в состав которой входили восемь несовершеннолетних. По оперативной информации, молодые люди организовались в банду для совершения серии грабежей, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Агентство "Москва"».

Как установили следователи, злоумышленники действовали по отработанной схеме. 18 октября через один из мессенджеров они вышли на связь с первым потерпевшим и, договорившись о встрече, заманили его на улицу Дмитриевского. На месте подростки избили молодого человека и похитили его мобильный телефон. В тот же день по идентичному сценарию они напали на другого мужчину, отобрав у него личные вещи и паспорт.

В настоящее время все подозреваемые доставлены к следователю, где им уже предъявлены официальные обвинения. Оперативники проводят комплекс мероприятий, проверяя причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям в столичном регионе.

