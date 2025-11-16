В Москве задержаны мать и отчим по делу об убийстве ребенка, чью голову обнаружили в пруду

Столичные правоохранители задержали мать и отчима несовершеннолетнего мальчика, обезглавленное тело которого было обнаружено ранее. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

По предварительной информации следствия, убийство произошло в жилом комплексе «Новая Алексеевская роща», расположенном в подмосковной Балашихе. Чтобы затруднить работу оперативников, преступники, как предполагается, перевезли голову ребенка на значительное расстояние и сбросили ее в Гольяновский пруд, который находится примерно в 8 км от места преступления.

Источник также раскрыл некоторые детали о подозреваемой. Женщина, переехавшая в столицу из Пензенской области для учебы в вузе, спустя два года оставила университет.

Она работала курьером и продавцом в супермаркетах, однако с последнего места ее уволили из-за постоянного запаха алкоголя. Кроме того, стало известно, что мать ребенка систематически брала микрозаймы и накопила долги, превышающие 100 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что мать найденного в Гольяновском пруду мальчика страдает от галлюцинаций.