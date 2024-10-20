В Москве загорелась знаменитая сталинская высотка на Красных воротах

В столице произошел пожар в высотке у метро «Красные ворота». Эту информацию в воскресенье, 20 октября, подтвердили ТАСС в экстренных службах.

Пожар начался на улице Садовая-Спасская, 21/1. Открытое горение началось на десятом этаже. К месту оперативно стянулись огнеборцы и спецтехника. По состоянию на 20.45 по мск огонь удалось ликвидировать. Причины возгорания будут устанавливать.

По предварительной информации пострадавших и жертв нет.

Как отмечает Shot, в здании сталинской высотки проводились работы по реконструкции. Напомним, что здание было построено в 1947-1953 годах. Здание поделено части: здесь жилые квартиры, офис РЖД, выход в наземный вестибюль станции, правительственные учреждения.

Ранее сообщалось, что в Москве в Очаковских банях произошел пожар: людей вытаскивали из огненного плена.