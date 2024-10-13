Посетители бани на западе Москвы оказались в огненной ловушке

В банном комплексе в районе Очаково-Матвеевское произошел пожар. Посетители не могли самостоятельно выбраться из сауны и кричали об этом из окон, пишет Shot.

На опубликованных каналами кадрах видно, как из здания Очаковских бань на втором этаже валит серый дым. Сами посетители стали кричать, что не могут выбраться и буквально попали в ловушку: им было трудно дышать.

Как отметил канал, на место оперативно прибыли спасатели. Людей вытащили из задымленных пространств. Спасли в том числе и женщину с ребенком, которые застряли в Очаковских банях. Не уточняется, обращались ли они за медицинской помощью.

Причину пожара устанавливают.

Ранее сообщалось, что в московском «доме-корабле» на Большой Тульской улице произошел пожар с погибшими.