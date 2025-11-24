В Москве загорелся хлебозавод «Черемушинский»

В Москве произошло серьезное возгорание на территории крупного хлебозавода «Черемушинский». Об этом сообщил Mash.

С крыши производственного здания наблюдается открытое пламя, а на третьем этаже зафиксировано интенсивное задымление. На данный момент информация о возможных пострадавших среди работников предприятия отсутствует.

Горящее предприятие является одним из ключевых производителей хлебобулочных изделий в столичном регионе. По имеющимся данным, завод «Черемушинский» занимает около 10% московского рынка хлебной продукции и входит в число десяти крупнейших производителей данной категории товаров в масштабах всей страны.

В МЧС информацию о возгорании подтвердили и отметили, что оно произошло на третьем этаже пятиэтажного производственного здания на улице Наметкина. К тушению огня привлечены 31 сотрудник и девять единиц специальной техники.

