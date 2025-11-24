Аварийное электрооборудование вызвало пожар в спортцентре

В Ноябрьске (ЯНАО) утром 24 ноября произошло возгорание в культурно-спортивном комплексе «Днепр» на Холмогорской улице. Об этом со ссылкой на телеграм-канал пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Пожар начался в электрооборудовании приточной вентиляции и был полностью ликвидирован силами сотрудников учреждения до прибытия профессиональных пожарных расчетов. Инцидент произошел в 10:52, когда спорткомплекс был открыт для посетителей.

По предварительным данным, причиной возгорания площадью около 0,5 квадратного метра стал аварийный режим работы электрооборудования. Благодаря оперативным действиям персонала, огонь не распространился за пределы вентиляционной системы. В результате происшествия никто не пострадал, а материальный ущерб был минимизирован.

Специалисты отмечают, что системы вентиляции представляют особую пожарную опасность из-за возможного быстрого распространения дыма и огня по вентиляционным каналам. Оперативное реагирование сотрудников «Днепра» предотвратило возможное развитие крупного пожара и эвакуацию посетителей.

