В Москве женщина-инвалид упала с пятого этажа, спускаясь из квартиры по простыням

В Москве 45-летняя женщина с инвалидностью попыталась покинуть квартиру на пятом этаже, связав простыни в импровизированный канат, но не удержалась и упала. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Инцидент произошел днем, 7 марта, на улице Нагатинской. Сначала соседи заметили, как из окна квартиры свисает канат из перевязанных простыней. Они решили вызвать спасателей.

Позже из окна были выброшены коляска и рюкзак, а затем по канату начала спускаться женщина. По предварительным данным, она не могла передвигаться без инвалидной коляски.

Выпавшей из окна женщине срочно вызвали скорую помощь, после чего ее госпитализировали. По словам медиков, пострадавшая находилась в сознании, но самостоятельно двигаться не могла.

Известно, что женщина проживала с братом-инвалидом, матерью и отчимом. Соседи отметили, что в семье происходили ссоры.

Ранее Mash сообщил, что под Иркутском толпа подростков раздела и избила умственно отсталого ребенка. Отмечалось, что несовершеннолетние находились в состоянии алкогольного опьянения.