Под Иркутском толпа подростков записала на видео пытки мальчика-инвалида
Mash: под Иркутском подростки раздели и избили умственно отсталого ребенка
Фото: [unsplash.com]
Толпа подростков жестоко избила мальчика-инвалида, раздев его догола. Об этом со ссылкой на Babr Mash пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».
Подростки с особой жестокостью обошлись со сверстником, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Они угрожали мальчику в одной из квартир, а в какой-то момент раздели и начали бить, снимая процесс на камеру. Записанное компания угрожала выложить в общий доступ.
По предварительным данным, подростки разозлились на инвалида за то, что тот распускал о них ложные слухи в школе. Знакомые пострадавшего утверждают, что ребенка часто обижают, а из-за особенностей здоровья ему тяжело учиться.
Было возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском задержали компанию парней, которые издевались над девушками на автомойке.