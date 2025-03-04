Под Иркутском толпа подростков записала на видео пытки мальчика-инвалида

Толпа подростков жестоко избила мальчика-инвалида, раздев его догола. Об этом со ссылкой на Babr Mash пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Подростки с особой жестокостью обошлись со сверстником, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Они угрожали мальчику в одной из квартир, а в какой-то момент раздели и начали бить, снимая процесс на камеру. Записанное компания угрожала выложить в общий доступ.

По предварительным данным, подростки разозлились на инвалида за то, что тот распускал о них ложные слухи в школе. Знакомые пострадавшего утверждают, что ребенка часто обижают, а из-за особенностей здоровья ему тяжело учиться.

Было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском задержали компанию парней, которые издевались над девушками на автомойке.