Туристка выжила после падения в каньон и трех дней в одиночестве в США

Издание The Arizona Republic (azcentral) сообщило о невероятном спасении туристки, которая, упав в каньон, несколько дней провела в одиночестве, борясь за выживание.

Согласно отчету, 13 июня 32-летняя Джанель Банда вместе со своим отцом отправилась в поход к месту, известному как «Конец света», недалеко от города Седона, штат Аризона. После разбивки лагеря женщина, испугавшись чего-то в лесу, возвращалась обратно, но потеряла равновесие и упала с высоты более 100 м, оказавшись в ловушке в ущелье.

Отец пострадавшей немедленно вызвал спасателей, однако поиски затянулись. Джанель провела в заточении три дня, отчаянно пытаясь выжить в экстремальных условиях пустыни, где днем стояла изнуряющая жара, а ночью температура резко падала. Кадры спасения Джанель Банды, датированные 16 июня, были опубликованы The Arizona Republic, на них видно, как ее поднимают из каньона на вертолете.

В результате падения женщина получила растяжения обеих лодыжек, незначительные ушибы и сильное обезвоживание. После госпитализации Джанель была выписана на следующий день для дальнейшего восстановления дома.

Сара Банда, сестра пострадавшей, отметила, что помимо физических травм будут и психологические последствия, связанные с пребыванием в одиночестве в каньоне.

Ранее сообщалось, что в Турции российская туристка скончалась после того, как ее муж выпал с третьего этажа.