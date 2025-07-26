В Москву доставили «чёрные ящики» разбившегося Ан-24
Бортовые самописцы разбившегося в Приамурье Ан-24 доставили в Москву
Фото: [pxhere.com]
В Москву доставили бортовые самописцы разбившегося под Тындой в Приамурье Ан-24. Об этом в своем телеграм-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
В ближайшее время эксперты Межгосударственного авиационного комитета приступят к их расшифровке.
Напомним, обломки самолеты были найдены в четверг, 24 июля, в 15 километрах от Тынды, Амурская область.
Самолет выполнял рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. Во время захода на посадку экипаж перестал выходить на связь. В ходе осмотра места авиакатастрофы выяснилось, что выживших нет.
25 июля стало известно, что на месте падения самолета обнаружены черные ящики.
Ранее сообщалось о том, что следователи извлекли из-под обломков тела погибших при крушении Ан-24 в Амурской области.