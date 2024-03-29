Стали известны подробности спасения застрявших в трясине детей в Подмосковье

Работники 267-й пожарно-спасательной части вызволили ребенка из зыбкой трясины, которая осталась после демонтажа городского катка в Солнечногорске, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

В грязевой ловушке оказались два мальчика, буквально за несколько минут они увязли по пояс и не смогли выбраться самостоятельно. Одного школьника смогли достать из трясины очевидцы. Второй же, пытаясь вылезти, увяз еще сильнее.

Местные жители сообщили о происшествии в Систему-112. Работники «Мособлпожспаса» оперативно прибыли на место. Они проложили к подростку дорожку из поддонов и вчетвером аккуратно вытянули ребенка на твердую поверхность.

В ведомстве утонили, что пострадавший мальчик сильно замерз, но помощь медиков ему не понадобилась. Спасатели укутали школьника теплым пледом и дали ему горячую воду, а затем передали родителям.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Королеве в припаркованном автомобиле обнаружили труп таксиста.