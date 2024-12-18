В Мурманской области с рельсов сошел двухэтажный пассажирский поезд

В Мурманской области произошло столкновение двухэтажного пассажирского поезда с грузовым составом, в результате чего поезд сошел с рельсов.

По информации SHOT, несколько пассажиров получили травмы. Среди пострадавших есть женщина – она зажата на втором этаже вместе с ребенком.

Инцидент произошел возле станции Ковда, когда поезд, следовавший по маршруту Мурманск – Санкт-Петербург, внезапно затормозил. В результате аварии перевернулись три вагона. Экстренные службы направляются на место происшествия.

10 декабря стало известно, что в результате трагического инцидента в Москве погибли бортпроводницы «Уральских авиалиний». Девушек сбил поезд на железнодорожных путях. Отмечалось, что трагедия произошла в следствие несоблюдения правил безопасности.

21 ноября в Московской области на железнодорожном переезде столкнулись электричка и асфальтоукладчик. Один человек в результате аварии получил травмы.