В Мурманской области уничтожили три дрона
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Три беспилотных летательных аппарата были сбиты в Мурманской области, об этом сообщил губернатор Андрей Чибис на своем телеграм-канале.
«Все три беспилотника в Мурманской области сбиты», — написал он.
Благодаря оперативной работе служб безопасности и ПВО удалось предотвратить более серьезные последствия атаки. Ситуация в регионе остается под контролем, и сейчас ведется работа по выяснению маршрутов и возможных целей дронов.
В Мурманской области усилены меры безопасности, особенно вблизи стратегически важных объектов и инфраструктуры.
Ранее губернатор сообщал, что регион подвергся атаке украинских дронов.