В МВД предупредили об имитации звонков от глав регионов с помощью дипфейков

Мошенники начали использовать искусственный интеллект (ИИ) для имитации звонков от имени глав российских регионов или представителей региональных властей. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Отмечается, что злоумышленники начали создавать фейковые аккаунты в мессенджерах, выдавая себя за руководителей регионов и муниципальных чиновников. Аферисты устраивают короткие видеозвонки, в ходе которых используют дипфейк-технологии, чтобы придать своей речи правдоподобность и создать иллюзию реальности.

Мошенники применяют психологическое давление, угрожая проверками, уловками о секретных операциях или незаконном финансировании, чтобы вынудить россиян совершить определенные действия или совершить денежный перевод на указанный счет.

В некоторых случаях, отмечают в МВД, злоумышленники высылают сообщения, в которых требуют скачать вредоносный APK-файл под предлогом смены тарифа или номера телефона, надеясь получить доступ к банковским данным доверчивых людей.

МВД призывает граждан быть особо внимательными и не доверять сомнительным звонкам и сообщениям, а также не скачивать подозрительные файлы и не переходить по незнакомым ссылкам.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил об опасности шуток над мошенниками.