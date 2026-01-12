В МВД раскрыли схему кражи данных под предлогом поиска бойцов СВО

В России зафиксирована новая схема мошенничества: злоумышленники под видом помощи в поиске пропавших в зоне СВО родственников заставляют людей устанавливать опасные программы, которые дают полный доступ к смартфону.

Мошенники начали активно использовать тему поиска пропавших участников специальной военной операции для обмана граждан. Об этом ТАСС сообщили в МВД России, отвечая на запрос журналистов.

По данным ведомства, злоумышленники представляются сотрудниками общественных организаций или частными помощниками и обещают содействие в розыске родных и близких. В ходе общения они присылают файлы для скачивания, которые якобы содержат списки военнослужащих или специальные приложения с актуальной информацией.

На деле такие файлы оказываются вредоносным программным обеспечением. Чаще всего это приложения с расширением .apk, замаскированные под официальные документы или сервисы. После установки программа незаметно начинает собирать данные с телефона пользователя.

В МВД уточнили, что вредоносное ПО позволяет мошенникам получать сведения о самом устройстве, номере телефона, версии операционной системы, а также читать СМС, просматривать контакты, историю звонков и отслеживать местоположение. Кроме того, злоумышленники могут удаленно управлять функциями смартфона в режиме реального времени.

Правоохранители призывают граждан не устанавливать приложения и файлы из неизвестных источников и помнить, что официальные структуры не рассылают подобные данные через мессенджеры и сомнительные ссылки.

