Продажа наркотиков в один клик: тревожный сигнал для Telegram

Почти до половины нелегального оборота наркотиков в России, по оценкам общественных экспертов, переместилось в Telegram. Об этом ТАСС заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, указав на масштаб проблемы и ее доступность даже для несовершеннолетних.

Значительная часть незаконной торговли наркотическими веществами в России сегодня осуществляется через мессенджер Telegram. По словам главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, на эту платформу приходится от 30 до 40% всех подобных продаж в стране.

Она отметила, что специалистов, работающих в сфере цифровой безопасности, особенно тревожит большое количество каналов и ресурсов, открыто предлагающих запрещенные вещества. По ее словам, администрация платформы фактически не препятствует существованию таких площадок, что делает покупку наркотиков максимально простой.

Мизулина подчеркнула, что приобрести запрещенные вещества можно буквально за несколько кликов практически в любом регионе России. При этом с подобным контентом регулярно сталкиваются обычные пользователи, в том числе дети и подростки, что усугубляет социальные риски.

Глава Лиги безопасного интернета также обратила внимание на то, что Telegram широко используется и для других противоправных схем — в частности, для мошенничества и рекламы онлайн-казино. Несмотря на масштаб проблем, Мизулина заявила, что сохраняет сдержанный оптимизм и рассчитывает на изменения в подходе мессенджера к модерации контента.

Окончательные решения по дальнейшим мерам, по ее словам, будут приниматься Роскомнадзором с учетом ситуации и реакции самой платформы.

Ранее Лолита рассказала, что во время отпуска просила отдыхающих трогать ее лоб.