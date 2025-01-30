В МВД рассказали, почему злоумышленники стали чаще использовать мессенджеры вместо звонков
МВД: мошенники используют мессенджеры из-за блокировки номеров операторами
Фото: [Медиасток.рф]
По словам руководителя столичного УИиОС ГУ МВД Владимира Васенина, злоумышленники при общении с жертвами стали чаще применять переписку через мессенджеры, а не звонки, как раньше у них было принято из-за того, что операторы связи начали блокировать подменные номера. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он добавил, что мошенники могут легко скопировать чей-то аккаунт в Telegram или WhatsApp и выдать себя за иного человека. В связи с чем не стоит публиковать фото и видео с детьми, так как в дальнейшем злоумышленники могут использовать эти кадры.
Полицейский подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов никогда первыми не начнут общение в Сети, а на адрес электронной почты высылают только ответы на запросы человека, если он самостоятельно до этого обратился в полицию.
Ранее жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме.