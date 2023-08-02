В Мытищах задержали мужчину, который бросил нож в семилетнего мальчика
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В Мытищах был задержан местный житель в возрасте тридцати четырех лет, который ранее бросил нож в семилетнего мальчика. Об этом сообщили в ГСУ СКР по региону.
По данным ведомства, накануне мужчина, будучи пьяным, находился в жилом помещении со своей сожительницей. В какой-то момент он схватил нож и бросил его в малолетнего сына женщины.
Мать мальчика вызвала медиков, ребенка госпитализировали с ранением в области груди. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
В настоящее время решается вопрос об аресте мужчины.
Ранее сообщалось, что областная прокуратура проводит проверку по факту ранения ребенка. В сообщении ведомства отмечалось, что инцидент произошел в Королеве.