В Мытищах женщина через окно сбежала со свидания с мужчиной, любящим нюхать газ на кухне

В Мытищах 31-летняя девушка выпрыгнула из окна второго этажа, пытаясь спастись от испугавшего ее ухажера. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что она ранее познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. Во время свидания он стал нюхать включенный газ на кухне.

Отмечается, что инцидент произошел в квартире девушки. Ухажер стремился заставить женщину присоединиться к странному действию, тем не менее она выбрала иной вариант, выпрыгнув в окно со второго этажа.

Добавляется, что мужчина последовал за ней, а после ушел в неизвестном направлении. Женщине же пришлось обратиться за помощью к медикам в травмпункт, где ей были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и перелом плеча.

Ранее сообщалось, что в Раменском городском округе юноша едва не погиб на свидании, случайно напоровшись на нож.