В Нальчике подозреваемого в жестоком убийстве пенсионерки заперли в СИЗО

В Нальчике мужчину, проходящего по делу об убийстве 86-летней пенсионерки с особой жестокостью, отправили под арест. Об этом РИА Новости сообщил старший помощник руководителя СУСК РФ по Кабардино-Балкарии Мурат Багов.

Следователи обращались в суд с ходатайством по аресту фигуранта. На недавнем заседании прошение полностью удовлетворили: подозреваемого в убийстве с особой жестокостью отправили в СИЗО на два месяца.

Напомним, тело пенсионерки нашли 30 января в одном из скверов Нальчика. На ней нашли признаки насильственной смерти. В убийстве заподозрили 23-летнего местного жителя. Он дал признательные показания, но не смог объяснить мотива, так как женщину он избил в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Если вину молодого человека докажут в суде, то ему могут приговорить к пожизненному лишению свободы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали местного жителя, избившего своего знакомого в ходе пьяной ссоры.