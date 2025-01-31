В Нальчике подозреваемого в жестоком убийстве пенсионерки заперли в СИЗО
Суд в Нальчике арестовал подозреваемого в убийстве пенсионерки в сквере
Фото: [Медиасток.рф]
В Нальчике мужчину, проходящего по делу об убийстве 86-летней пенсионерки с особой жестокостью, отправили под арест. Об этом РИА Новости сообщил старший помощник руководителя СУСК РФ по Кабардино-Балкарии Мурат Багов.
Следователи обращались в суд с ходатайством по аресту фигуранта. На недавнем заседании прошение полностью удовлетворили: подозреваемого в убийстве с особой жестокостью отправили в СИЗО на два месяца.
Напомним, тело пенсионерки нашли 30 января в одном из скверов Нальчика. На ней нашли признаки насильственной смерти. В убийстве заподозрили 23-летнего местного жителя. Он дал признательные показания, но не смог объяснить мотива, так как женщину он избил в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Если вину молодого человека докажут в суде, то ему могут приговорить к пожизненному лишению свободы.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали местного жителя, избившего своего знакомого в ходе пьяной ссоры.