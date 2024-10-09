В налоговых учреждениях Салехарда и Нового Уренгоя прошли обыски в рамках расследования

Это связано с возможными коррупционными действиями со стороны руководства ФНС. Яна Калюжина, начальник УФНС по ЯНАО, была арестована по подозрению в получении взятки в форме автомобиля Porsche Cayenne, сообщил портал «KP.ru».

Параметры нарушений пока не раскрываются, и следственные органы продолжают проводить проверку. Об этом сообщили представители правоохранительных органов отечественным журналистам.

Проверка была начата сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Существует версия, что руководитель налоговой службы в ЯНАО обещала за автомобиль устранить задолженности по налогам и не привлекать к ответственности одну из нефтегазовых компаний.

Источник в силовых структурах отметил, что Калюжина была задержана у себя дома, а сумма предполагаемой взятки превышает 10 миллионов рублей.

Правоохранительные органы добавили, что по предварительным данным, компания не заплатила более 50 миллионов рублей налогов в бюджет. Обыски были проведены как в резиденции, так и на рабочем месте Калюжиновой.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о коррупции в парке «Патриот» не имеет отношения к генералу Попову.