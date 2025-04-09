В нападении на пост ДПС в Чечне найден украинский след

К нападению на пост ДПС в Ачхой-Мартан в Чечне причастен гражданин Украины. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Злоумышленника ликвидировали на месте. Также уже известны личности его кураторов и их местонахождение. Некоторые из них находятся в Турции, а руководил их действиями гражданин Украины, отметил он.

Сотрудникам профильных ведомств поставлена задача привлечь к ответственности всех причастных к инциденту.

Напомним, неизвестный напал на пост ДПС в Чечне и ранил ножом полицейского. Преступника ликвидировали ответным огнем на месте.

Ранее сообщалось о том, что Кадыров наградил Пригожина званием заслуженного деятеля искусств Чечни.