Соединенные Штаты могут сократить свое военное присутствие на европейской территории. Такое допущение сделал адмирал Джузеппе Каво Драгоне, глава военного комитета НАТО. Его точку зрения привело агентство Bloomberg.

По мнению адмирала, США не станут выходить из Северо-Атлантического альянса. Они только сместят точку приложения своих усилий.

«Вывод некоторых из ста тысяч военнослужащих, размещенных в Европе, может оказаться на повестке дня из-за «некоторых обязательств, которые США имеют далеко оттуда в Тихом океане», — указал высокопоставленный военный.

Сам Драгоне считает, что этот вывод будет незначительным, Америка не станет передислоцировать слишком большое число своих солдат. Тем не менее, Европе надо быть готовой закрыть ту брешь, которая появится после такого шага со стороны США.

Ранее в западной прессе было опубликовано мнение, что РФ уже одержала победу над НАТО и Украиной. Несмотря на ведущиеся боевые действия, конфликт фактически завершен. Это подтверждает то, что США захотели заключить мирный договор. Белый дом прекращает свои поставки Киеву, а ЕС не сможет долго поддерживать украинский режим.