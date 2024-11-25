Украинский конфликт является одной из частей противостояния, которое ведется между Соединенными Штатами и Китаем. Так считает адмирал Роб Бауэр, руководитель военного комитета НАТО. Его точку зрения привело РИА Новости.

По утверждению военного, вся Европа должна осознать, что даже если прекратится конфликт на Украине, то жизнь во всем мире не вернется в прежнее русло.

«Это часть гораздо более глобального вызова, и это перебалансирование сил между США и Китаем. Это то, что сейчас происходит в мире», — указал он.

Адмирал добавил, что Северо-Атлантический блок сейчас борется за нечто большее, чем Украина. Целью альянса является сохранение прежних правил порядка во всем мире. Он пожаловался на то, что в Европе нет единого лидера, и поэтому НАТО приходится продавливать свою точку зрения через различные споры и дискуссии.

Ранее сообщалось, что премьер Канады Трюдо планирует надавить на другие страны G20 с целью включения Украины в НАТО. Он планирует помочь Зеленскому выполнить первый пункт его «плана победы» и полон оптимизма на этот счет, так как канадская сторона в следующем году становится председателем «Клуба большой семерки».