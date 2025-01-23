НАТО придумало два сценария для безопасности Украины

Страны Североатлантического альянса хотят предложить Украине в обмен на «мирную сделку» с Россией два возможных варианта так называемых гарантий безопасности. Об этом журналу Foreign Policy сообщил высокопоставленный западный чиновник.

Спикер утверждает, что первый вариант заключается в том, что члены альянса дадут обещание «в течение долгих лет после сделки о прекращении огня» оказывать Киеву существенную военную, а также экономическую помощь. Согласно этому плану, Украине, вероятно, «когда-нибудь» разрешат стать одним из членов НАТО.

Согласно второму варианту событий, на всей территории Украины будет действовать 5-я статья Североатлантического договора, по которой нападение на одного из членов союза рассматривается, как агрессия на всех. При подобном развитии событий территория страны окажется под «ядерным зонтиком» Запада, а Европа, США и Канада будут обязаны защищать ее.

Источник журнала заявил, что члены альянса «надеются», что второй тип гарантий якобы позволит «удержать» Россию от новой военной операции на Украине. Однако, как отмечается в публикации, в случае подобного сценария НАТО «окажется втянутым в конфликт с Москвой». По мнению чиновника, ни Североатлантический альянс, ни Россия не допустят претворения в жизнь сценария второго типа, а первый должен закрепить статус-кво на Украине.

Ранее сообщалось о том, что по мнению Зеленского, невозможно дипломатическим путем завершить противостояние без участия России.