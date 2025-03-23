В небе над Ахтубинском прогремела серия взрывов

По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны над городом.

По словам горожан, около 05:20 по московскому времени они услышали минимум четыре взрыва.

В небе, говорят очевидцы, были видны «красные вспышки».

Работает система ПВО. Также слышны звуки автоматных очередей. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее сообщалось о том, что в Ростове-на-Дону 16 квартир получили повреждения в результате атаки дронов ВСУ.