В небе над Брянском прогремело не менее пяти взрывов
Пять мощных взрывов прогремели в Брянске
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Вооруженные силы Украины продолжают атаки на российские регионы. Так, в ночь на 24 марта минимум пять мощных взрывов прогремели в Брянске. О ЧП со ссылкой на горожан сообщает телеграм-канал SHOT.
По словам очевидцев, город атаковали украинские дроны, поэтому сработала дежурная система обороны, что и стало причиной громких звуков.
Взрывы были слышны в Советском и Фокинском районах города. Самым сильным был первый взрыв. Вероятно, ВСУ атаковали город с помощью дронов, но все устройства были сбиты.
Официальных комментариев от Министерства обороны РФ по поводу ЧП в Брянске пока не поступало.
Ранее сообщалось о том, что в Ростове-на-Дону 16 квартир получили повреждения в результате атаки дронов ВСУ.