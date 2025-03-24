В небе над Брянском прогремело не менее пяти взрывов

Вооруженные силы Украины продолжают атаки на российские регионы. Так, в ночь на 24 марта минимум пять мощных взрывов прогремели в Брянске. О ЧП со ссылкой на горожан сообщает телеграм-канал SHOT.

По словам очевидцев, город атаковали украинские дроны, поэтому сработала дежурная система обороны, что и стало причиной громких звуков.

Взрывы были слышны в Советском и Фокинском районах города. Самым сильным был первый взрыв. Вероятно, ВСУ атаковали город с помощью дронов, но все устройства были сбиты.

Официальных комментариев от Министерства обороны РФ по поводу ЧП в Брянске пока не поступало.

Ранее сообщалось о том, что в Ростове-на-Дону 16 квартир получили повреждения в результате атаки дронов ВСУ.