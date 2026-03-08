В небе над Московской областью сбили БПЛА ВСУ

В воскресенье, 8 марта, силами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ была пресечена очередная попытка атаки на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступала. Подробности инцидента уточняются.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака БПЛА, атаковавшего Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Ранее в течение дня массированным атакам беспилотников подверглись и другие регионы России. В Минобороны сообщали, что только за шесть часов 8 марта — с 08:00 до 14:00 — средства ПВО уничтожили 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над девятью регионами страны и акваторией Азовского моря . Наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью — 103 аппарата. Еще 13 беспилотников ликвидированы над Тульской областью, 12 — над Калужской . Атакам также подверглись Белгородская, Курская области и Краснодарский край.

Ранее под ограничения из-за угрозы БПЛА попадали аэропорты Сочи и Жуковский.