В небе над Подмосковьем сбили еще один беспилотник ВСУ

Московская система противовоздушной обороны уничтожила очередной беспилотный летательный аппарат, летевший в направлении столицы. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, это уже третий БПЛА, сбитый за последние несколько часов 24 декабря.

В 15:39 мск ПВО сбила два дрона, запущенных Вооруженными силами Украины. Уже в 16:38 Собянин сообщил о третьем БПЛА, который летел в направлении Москвы. Его также успешно ликвидировали.

Специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков, проводя необходимые мероприятия по обеспечению безопасности и изучению остатков аппарата.

Для жителей и гостей столицы важно сохранять спокойствие и доверять действиям специалистов. В случае обнаружения подозрительных предметов или обломков категорически не рекомендуется приближаться к ним или пытаться перемещать. Необходимо немедленно сообщить о находке по телефону единой службы спасения 112 и дождаться прибытия экспертов.

